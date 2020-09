Social

''Non c'è coviddi remix'' dei dj MEM&J, tormentone da 3 mila visualizzazioni su YouTube

Il duo di Dj MEM&J hanno deciso di 'omaggiare', Angela Chianello, la signora 'Non c'è coviddi', con un pezzo dance basato sulle sue dichiarazioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/09/2020 - 11:22:50 Letto 341 volte

Angela Chianello, la signora 'Non c'è coviddi' è sbarcata su Instagram e ha fatto il pieno di follower, con una media di 1000 account al minuto. Questa mattina ha ribadito di essere a suo agio sotto i riflettori immortalandosi in un video in cui canta e balla e ripete, a modo suo, che il virus non c'è.

Angela è diventata così un fenomeno social e 'trash' che il duo di Dj MEM&J hanno deciso di 'omaggiarla' con un pezzo dance basato sulle sue dichiarazioni. E il brano 'Non C'è Coviddi (Remix)', pubblicato su YouTube lo scorso 11 luglio, ha raggiunto la cifra da capogiro di 2.940.699 visualizzazioni.





