''Non c'è'', il nuovo album in uscita di Edoardo Bennato

Il nuovo singolo di Edoardo Bennato si chiama Non C'è, canzone che dà anche il titolo al prossimo album.

Edoardo Bennato non smette di essere la voce contro del rock'n'roll italiano. E stavolta lo fa riproponendo vecchie canzoni, che sembrano scritte ieri, mescolandole "senza soluzione di continuità" con le nuove. Il risultato è l'album Non c'è, in uscita domani, 20 novembre, per Sony Music (Legacy Recordings).

"Come da ragazzo - spiega - anche ora sono alla ricerca del successo: cerco di trovare il modo di fare in modo che queste canzonette, o canzonacce, vengano ascoltate".

"Ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi tempi è stato sicuramente qualcosa fuori dall'ordinario - ha affermato Bennato -. Tornare dopo cinque anni con un album di soli brani inediti sarebbe stato sin troppo ovvio. Ho colto invece l'invito a riprendere alcune canzoni del passato. E ci siamo resi conto come e quanto le cose nuove fossero in linea con quelle rivisitate".





