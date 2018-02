Viaggiare in aereo

Non smette di scorreggiare sull'aereo, pilota costretto ad atterraggio d'emergenza

Una storia incredibile, una storia che va certamente raccontata. Incredibile a dirsi ma dopo molti tentativi di calmare gli animi a bordo di un aereo che era partito da Dubai alla volta di Amsterdam, il pilota è stato costretto ad atterrare a Vienna per far scendere un passeggero con una incontrollabile flatulenza.



A rendere il fastidioso problema di bordo anche un rischio per la sicurezza è stata la reazione dei vicini di posto del passeggero molesto che dopo aver invitato più volte l’uomo a contenersi hanno dato in escandescenze. Le hostess e gli steward hanno tentato in tutti i modi di calmare i passeggeri senza riuscirvi e alla fine il comandante ha deciso per un atterraggio a Vienna dove sia il passeggero molesto che i suoi vicini di posto ormai incontenibili sono stati fatti scendere dalla polizia austriaca che valuterà se sporgere denuncia nei loro confronti. L’aereo è poi ripartito alla volta di Amsterdam dove è giunto con grande ritardo.

