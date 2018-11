104 anni

Nonna Isabella fa 104 anni, quasi da record *VIDEO*

E' nata il 18 novembre del 1914 e oggi ha compiuto 104 anni. Isabella La Malfa, casalinga, madre di sei figli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/11/2018 - 20:56:47 Letto 515 volte

E’ nata il 18 novembre del 1914 e oggi ha compiuto 104 anni. Isabella La Malfa, casalinga, madre di sei figli, oggi ha festeggiato presso la struttura “Quadrifoglio” di Palermo, il suo 104esimo compleanno. Quasi da record.

Assieme ai figli ha ballato, cantato e gioito per un traguardo che la nonnina palermitana lega soprattutto “all’amore per i figli”. Sì, perché i figli sono stati il motore di nonna Isabella che alla vista della telecamera quasi si commuove: “Sono emozionata, addirittura la televisione”, e poi il pensiero al marito che non c’è più e ancora una volta ai figli oggi tutti presenti per brindare assieme alla mamma.

“Mia madre era un sergente ma ci ha impartito una grande educazione – racconta il figlio più grande – ha sempre fatto la casalinga e ha fatto di tutto per tenere unita la nostra famiglia”. Soddisfatta e contenta anche la responsabile della struttura dove nonna Isabella trascorre le sue giornate: “Un grande traguardo per lei e per noi – dice Giovanna Sanfilippo – siamo emozionati quanto lei”. Candeline spente e poi bachata con il figlio, auguri nonna Isabella.

