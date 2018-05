royal wedding

Nozze Harry e Meghan, pubblicate le foto ufficiali

Secondo la stampa britannica è stato il matrimonio reale più bello di sempre.

Secondo la stampa britannica è stato il matrimonio reale più bello di sempre e a pochi giorni dalle nozze tra il principe Harry e Meghan Markle spuntano le foto ufficiali.

Sono stati gli stessi sposi, ora duca e duchessa di Sussex, a diffondere le foto tramite il profilo Twitter di Kensington Palace, residenza loro e di William e Kate.

Una prima foto ritrae la coppia con la regina e il principe consorte Filippo, con il padre di lui, Carlo, e sua moglie Camilla, con la madre di lei, Doria Ragland, con il principe William, Kate Middleton, i principini George e Charlotte e gli altri paggetti e damigelle, tutti immortalati al castello di Windsor negli stessi abiti sfoggiati durante il rito religioso nella cappella di St. George. Una seconda, in bianco e nero, offre invece un primo piano dei soli Harry e Meghan, romanticamente seduti su una scalinata, con il bouquet ispirato ai fiori cari da Diana al centro. E un terza mostra infine i due sposi, sempre sorridenti - lei in bianco, lui nell'alta uniforme dei Royals and Blues della Cavalleria - circondati di bambini: i 10 paggetti e damigelle, coprotagonisti della cerimonia.

