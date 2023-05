Guerra Ucraina-Russia

Nuovo appello di Papa Francesco: ''Invochiamo la pace, affido l'Ucraina alla Madonna''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2023 - 10:54:12 Letto 820 volte

"Vi incoraggio a conoscere piu' profondamente Maria, a entrare in intimita' con lei, per accoglierla come Madre spirituale e modello di fedelta' a Cristo. A Lei, Madre di consolazione e Regina della pace, affido la martoriata popolazione ucraina". Lo ha detto Papa Francesco al termine dell'udienza di oggi.

"Oggi, nella solennità di Maria Regina di Polonia, ricordo il mio viaggio apostolico e gli indimenticabili incontri con gli ungheresi, con i quali avete legami così stretti da chiamarli popolarmente cugini. È significativo che entrambi i Paesi abbiano proclamato Maria la loro Regina. Invocate la sua intercessione per i vostri Paesi e per l'intera Europa, chiedendo la perseveranza nella fede, l'unità e la cooperazione armoniosa, ma prima di tutto la pace, specialmente nella vicina Ucraina".

Papa Francesco è tornato anche oggi a rivolgere un nuovo appello per la pace, ed in particolare per la cessazione delle ostilità in Ucraina, salutando così, i pellegrini di lingua polacca. Una invocazione che Francesco, sempre nel corso dell'udienza generale, ha rivolto anche salutando i pellegrini di lingua portoghese.

"All'inizio di questo mese di maggio - ha detto loro - ricordo la richiesta della Madonna di Fatima ai tre pastorelli: 'Pregate il rosario ogni giorno per la pace nel mondo e la fine della guerra'. Anch'io ve lo chiedo: pregate il rosario per la pace. Maria, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti - ha concluso Francesco - a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo, e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio".

Fonte: Rai News

