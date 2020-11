Gigi Proietti

Oggi l'addio a Gigi Proietti

Le esequie saranno seguite in diretta tv.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2020 - 09:35:49 Letto 390 volte

Passerà davanti alla casa dei romani, il Campidoglio, poi andrà nella sua casa artistica, il Globe a Villa Borghese per il ricordo degli amici e poi i funerali a Santa Maria di Montesanto, ovvero la Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. Oggi l'addio a Gigi Proietti col lutto cittadino a Roma.

Il corteo, che si svolgerà secondo le normative anticovid, passerà davanti al Campidoglio e poi andrò al Globe a Villa Borghese per il ricordo laico di amici e colleghi e poi i funerali in forma privata nella celebre chiesa di Piazza del Popolo alle 12. Le esequie saranno seguite in diretta tv.

