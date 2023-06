Meloni-Macron

Oggi Meloni da Macron all'Eliseo in vista dei vertici Ue e Nato: missione anche per Expo 2030 a Roma

20/06/2023

Incontro oggi all'Eliseo tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo rende noto la stessa presidenza francese. Il bilaterale nel pomeriggio. Meloni sarà a Parigi per promuovere la candidatura di Roma a Expo 2030.

Meloni e Macron, informa l'Eliseo, discuteranno dei rapporti bilaterali tra Francia e Italia, e in particolare dell'attuazione del Trattato del Quirinale. Sul tavolo anche le questioni europee, le prospettive del conflitto in Ucraina e del vertice Nato che si terrà a luglio a Vilnius, in Lituania.

