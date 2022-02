Pechino 2022

Olimpiadi Pechino 2022, oggi cerimonia d'apertura

L'Italia Team, con la portabandiera Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/02/2022 - 08:24:44 Letto 596 volte

Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura che questa sera alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022.

L’Italia Team, con la portabandiera Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante.

L’Italia, infatti, sarà la Nazione che organizzerà, con Milano Cortina 2026, i prossimi Giochi Invernali.

Ad aprire la cerimonia, invece, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l'alfabeto in cinese mandarino.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!