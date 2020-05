Coronavirus

Oms: ''Virus veloce e fatale come il fuoco. L'indagine si farà, ma dopo''

''Il virus è veloce e fatale. Si muove come un incendio. Dobbiamo trattarlo con attenzione e rispetto''. Così alla 73ma assemblea Oms il direttore Ghebreyesus.

"Il virus è veloce e fatale. Si muove come un incendio. Dobbiamo trattarlo con attenzione e rispetto". Così alla 73ma assemblea Oms il direttore Ghebreyesus.

"I Paesi che si muovono troppo veloci corrono un rischio vero di ostacolare la ripresa", aggiunge, e "la maggior parte della popolazione mondiale è ancora in pericolo, il rischio è alto, la strada ancora lunga. Non esiste la bacchetta magica, non esiste panacea. Il virus ci ha insegnato a essere umili". Infine sull'inchiesta sul virus: si farà "al primo momento opportuno".

Intanto il presidente cinese Xi Jin Ping all'assemblea Oms, dove molti Paesi chiedono un'inchiesta sull'origine di virus e pandemia "ci vorrà una indagine esaustiva basata su scienza ed eseguita con professionalità, ma solo quando l'emergenza sarà sotto controllo". Annunciando che la Cina donerà all'Oms 2mld di dollari, Xi ha detto che la Cina "ha agito con trasparenza e rapidità, dando tutte le informazioni in tempo utile e aiutando con ogni mezzo i Paesi che ne avevano bisogno". Poi: se trovassimo vaccino, ne faremmo "bene comune".

