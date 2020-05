Coronavirus

Onu: Pandemia scatena tsunami di odio e xenofobia

La pandemia di coronavirus ''continua a scatenare uno tsunami di odio e xenofobia'' nel mondo, afferma il segretario generale Onu António Guterres.

Pubblicata il: 08/05/2020

La pandemia di coronavirus "continua a scatenare uno tsunami di odio e xenofobia" nel mondo. Lo afferma il segretario generale Onu António Guterres su Twitter.

Guterres non entra nello specifico, ma sottolinea che "dobbiamo agire ora per rafforzare l'immunità delle nostre società contro il virus dell'odio. Per questo oggi lancio un appello affinché si faccia tutto il necessario per porre fine all'incitamento all'odio a livello globale".

