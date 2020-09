musica

Ornella Vanoni, in uscita due collezioni imperdibili

Un doppio vinile in edizione limitata e un cofanetto con 4 cd che raccolgono non solo i più grandi successi ma anche quelli in collaborazione con i più importanti musicisti jazz di sempre.

Due raccolte di Ornella Vanoni vengono pubblicate il 26 settembre (in occasione del Record Store Day) e il 25 settembre, su etichetta Nar International e distribuzione Warner Music: "Ornella &... (Duetti, Trii, Quartetti)", un doppio vinile in edizione limitata, e "Oggi le canto così - Vol. 1, 2, 3, 4", un cofanetto con 4 cd che raccolgono non solo i più grandi successi degli anni d'oro della carriera della grande artista italiana, ma anche quelli in collaborazione con i più importanti musicisti jazz di sempre.

"Ornella &... (Duetti, Trii, Quartetti)" è un omaggio di Ornella alla musica e alla cultura jazz. Viene pubblicata il 26 settembre, in occasione del Record Store Day 2020. Un doppio album, uscito nel 1986, ideato e prodotto da Sergio Bardotti, che contiene grandi classici italiani (tra cui Amarsi un po', Chissà se lo sai, Il mondo, Poesia, Sì viaggiare, La donna cannone, Ancora, La notte dell'addio, Occhi di ragazza) reinterpretati assieme ad alcuni dei migliori musicisti jazz: George Benson, Michael Brecker, Randy Brecker, Ron Carter, Eliane Elias, Gil Evans, Steve Gadd, Herbie Hancock, Chris Hunter, Lee Konitz e Herbie Mann. La pubblicazione sarà disponibile anche in cd.

Il 25 settembre esce il cofanetto "Oggi le canto così - Vol. 1, 2, 3, 4", raccolta completa delle quattro compilation "Oggi le canto così" pubblicate nel 1979, 1980 e 1982, e ora raccolte in un box con una grafica inedita.

