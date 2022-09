Oscar 2023, sarà il film di Martone ''Nostalgia'' ha rappresenterà l'Italia

Oscar 2023

Oscar 2023, sarą il film di Martone ''Nostalgia'' ha rappresenterą l'Italia

Sarą ''Nostalgia'' di Mario Martone il film che rappresenterą l'Italia agli Oscar 2023 nella sezione ''Miglior film straniero''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/09/2022 - 18:02:15 Letto 777 volte

Sarà "Nostalgia" di Mario Martone il film che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023 nella sezione "Miglior film straniero". "Nostalgia" concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023. "Sono felice e onorato, per me, per noi che l'abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato 'Nostalgia' - ha commentato Martone -. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo".

Gli fa eco Favino che ha detto: "Ognuno di noi dentro di sé ha un sud di un mondo, come un magnete interno, un luogo che forse rappresenta il suo se più intimo forse quello dei suoi avi. La Sanità in questo senso rappresenta qualsiasi luogo del mondo, Napoli come Il Cairo, come l'altrove e il fatto che nell'altrove ritrovi se stesso è incredibile. Ritornare: quel gesto lì diventa più importante dell'approdo".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!