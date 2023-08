pace Ucraina Russia

Pace Ucraina-Russia, Crosetto: ''Secondo me Mosca ha voglia di una via d'uscita, tratterei anche con la Cina''

''Io oggi, se fosse possibile arrivare a una pace giusta, tratterei con la Russia, con la Cina e con chiunque per ottenere un risultato'', ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/08/2023 - 00:01:00 Letto 786 volte

"Secondo me avrebbero voglia di una via di uscita. La stessa opinione pubblica russa, soprattutto la parte dirigente russa, sta faticando ad accettare questa guerra. I canali di dialogo vanno mantenuti e va trovata qualsiasi soluzione". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in merito alla possibile disponibilità della Russia di convergere verso una risoluzione del conflitto in Ucraina.

"Il passo successivo alla pace sarà l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea", ha anche detto Crosetto, per il quale "questo è uno degli argomenti da mettere al tavolo della pace".

"Io oggi, se fosse possibile arrivare a una pace giusta, tratterei con la Russia, con la Cina e con chiunque per ottenere un risultato", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Depositphotos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!