Padre e figlio attaccati da un enorme squalo bianco. Ecco il video del momento dell'attacco

Sean Vinar e il figlio James hanno filmato il 29 luglio il momento in cui un grande squalo bianco ha attaccato la loro barca lunga 5,7 mt al largo di Barrenjoey, in Tasmania.

Sean Vinar e il figlio James hanno filmato il 29 luglio il momento in cui un grande squalo bianco ha attaccato la loro barca lunga 5,7 mt al largo di Barrenjoey, in Tasmania. I due, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, stavano osservando un gruppo di foche non lontane dalla loro imbarcazione. Pochi istanti più tardi, la barca è stata urtata violentemente da un grande squalo bianco lungo almeno 4 metri.

"Ha danneggiato la parte anteriore dell'imbarcazione con un morso, ha raccontato Sean Vinar, prima di saltare fuori dall'acqua sbattendo la coda vicino alla prua. Fortunatamente siamo riusciti a scappare via senza nessuna conseguenza. Non pensavamo di trovarci nel suo territorio di caccia".

