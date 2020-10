musica

''Padroni di niente'', il nuovo album di Fiorella Mannoia in uscita il 6 novembre

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2020 - 17:02:49 Letto 371 volte

Esce venerdì 6 novembre "Padroni di niente", il nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia disponibile da oggi, giovedì 8 ottobre, in pre-order (http://smi.lnk.to/PadroniDiNiente) in formato cd e in vinile; quest'ultimo sarà disponibile nei negozi da venerdì 20 novembre.

'Padroni di niente' è stato anticipato in radio dal singolo "Chissà da dove arriva una canzone", brano scritto per Fiorella da Ultimo.

Questa la tracklist dell'album:

Padroni di niente; Chissà da dove arriva una canzone; Si è rotto; La gente parla; Sogna; Olà; Eccomi qui; Solo una figlia; (Canzone Sospesa con OLIVIA XX.

