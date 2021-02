Covid-19

Paesi poveri, il G7 stanzia 7,5 mld per il fondo vaccini

Il vertice online del G7 ha così raddoppiato i suoi sforzi finanziari a favore dei programmi anti-Covid dell'Oms, arrivando a 7,5 miliardi di dollari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/02/2021 - 00:24:25 Letto 369 volte

Il messaggio dei leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo è chiaro e unanime: se la nave affonda annegano tutti, poveri e ricchi. In sostanza, dal Covid-19 non ci si salva da soli, nemmeno nell'emisfero più ricco se l'altra parte del mondo viene abbandonata a se stessa.

Serve quindi accelerare nella produzione, distribuzione e inoculazione dei vaccini anche nei Paesi in via di sviluppo. In poche ore il vertice online del G7, che sancisce il debutto internazionale di Mario Draghi come presidente del Consiglio e di Joe Biden nella veste dell'amico ritrovato, ha così raddoppiato i suoi sforzi finanziari a favore dei programmi anti-Covid dell'Oms, Covax e Act-A, arrivando a 7,5 miliardi di dollari. L'importo più imponente arriverà dagli Stati Uniti per un totale di 4 miliardi, l'Ue ha raddoppiato il suo contributo per 1 miliardo di euro e la Germania stanzierà ulteriori 1,5 miliardi. Anche l'Italia sta lavorando a un nuovo contributo da destinare all'Act-A.

Fonte: Ansa

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!