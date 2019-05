Palermo, Al Gran Galà della Moda il Politeama diventa passerella sotto i riflettori *VIDEO*

Moda

Palermo, Al Gran Galą della Moda il Politeama diventa passerella sotto i riflettori *VIDEO*

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 05/05/2019 - 21:34:26 Letto 2284 volte

Oggi il Teatro Politeama Garibaldi è stato sotto i riflettori trasformandosi in una elegante passerella per l’alta Moda. Si è svolta infatti, la decima edizione del Gran Galà della Moda, manifestazione organizzata dalla Fashion Models Group di Luca Rasa.

In passerella diverse collezioni di abbigliamento e accessori di stilisti ed artigiani provenienti da tutta l’Italia e la Sicilia. Tra i marchi presenti al fashion show: Samantha Castrucci di Pavia, Annicchiarico di Grottaglie, i brand I Ciancianeddi di Brolo con le sue uniche collane e borse realizzate come opere d’arte e LS 76/80 con i suoi originalissimi jeans tatuati, originario di San Giovanni in provincia di Agrigento, che ha proposto un brevetto del tutto personale e di sicuro successo.

Ma anche la Sicilia diventa per un giorno la vetrina più fashion del Made in Sicily. A sfilare, ancora una volta, le ultimissime collezioni dei marchi siciliani più trendy e glam.

Tra le stiliste palermitane Chiara Fortino, esordiente, con i suoi 12 abiti stile Punk Rock e tartan; Giusy Crivello con i suoi abiti rigorosamente cuciti artigianalmente e dai colori prevalentemente siciliani dal fascino romantico; Manuela Filieri dallo stile ricercato ed elegante; Silvia Campione con la sua collezione di borse siciliane e Made in Sicily dove perfetto è il corretto connubio tra la tradizione siciliana e uno stile quasi casual; e ancora l’azienda Laura Moda, il brand Angel con la collezione Krudelia Krudele e le aziende Grassocchiali, Thea Boutique con gioielli di Caltabellotta & Mangione, Hessian bimbi e Bag Store.

Abiti per soddisfare ogni esigenza: corti, lunghi, stretti, ampi e con scollature per ogni gusto, quadrate, con scollo americano, a forma di cuore, taglio obliquo, trasversale. Di scena sono anche i pizzi dove risaltano il nero e il rosso, ma protagoniste anche le trasparenza, i merletti e tanta seta morbida e dai colori brillanti ed estivi. Non resta che scegliere che stile preferite: girlish e romantica o più strong con accenni rock.

Uno spettacolo suggestivo immerso in un’atmosfera unica, una passerella mozzafiato in un allestimento originale dove le nostre stiliste palermitane hanno dato vita alla propria genialità come Giusy Crivello, una giovane stilista emergente che ama realizzare capi comodi e facili da indossare, tra ricercatezza e fantasia: “Abbiamo preparato, insieme a Teresa Micciché mia carissima collaboratrice e stilista, circa 15 abiti tra pizzo e seta dove in prevalenza – dice la stilista – prevale la sicilianità. I motivi esclusivi tipici siciliani sono trasposti in una collezione tipicamente estiva, caratterizzata da un look frizzante ispirato alla nostra magnifica terra.

Una collezione dedicata al patrimonio popolare dell’isola italiana. Un look adatto all’estate, dai tubini ai top aderenti passando per i capi dell’estate per eccellenza con decorazioni barocche colorate tra rosso, giallo e azzurro. Uno stile per tutti e cucito anche su misura, per un evento molto bello e suggestivo come il Gran Galà”.

Testimonial e madrina della sfilata, condotta da Sara Priolo, è stata Mercedes Henger insieme al tronista e compagno Lucas Peracchi che hanno arricchito la sfilata dedicata alla moda, alla bellezza e all’eleganza. Abiti esclusivi che fanno sognare, semplici, raffinati ma anche ricchi e sontuosi, originali e ricercati nello stile e nei dettagli. Abiti disegnati e realizzati a mano, con stoffe pregiate e accessori preziosi.

Un’atmosfera magica che mette in risalto la bellezza, il portamento, gli abiti alla scoperta dei trend della nuova stagione, con suggerimenti preziosi che aiutano a valorizzare la bellezza della donna.

Un Gran Galà sicuramente ricco di fascino e di tanto glamour.

