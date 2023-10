Villa Wirz set film

Palermo, svelato il set della produzione internazionale con Oscar Isaac e Gerard Butler ''La mano di Dante''

L'antica Villa De Simone Achates Wirz, risalente al 500, è la location scelta dalla grande produzione internazionale.

Insieme a Firenze e Roma, è Palermo la città scelta per essere teatro delle scene del film basato sull’omonimo romanzo di Nick Tosches, uscito nel 2002 (in Italia, edito da Mondadori con il titolo La mano di Dante).

Il film racconta l’avventura rocambolesca di un critico letterario la cui vita si intreccia con quella di uno degli scrittori più celebri di tutti i tempi: Dante Alighieri.



Nell’ultima giornata di set nella villa, oggi Oscar Isaac e Gerard Butler, insieme a Franco Nero hanno girato alcune scene sia nel parco che nei saloni con il tetto a cassettoni e le magnifiche maioliche di piccolo formato.



Sempre più riconosciuta come location internazionale la Villa a Partanna Mondello è stata teatro di altre pellicole internazionali e nazionali: da Paganini con Klaus Kinski, Il Gattopardo a La Baronessa di Carini con Luca Argentero e Vittoria Puccini, oltre che essere scelta come location per eventi privati soprattutto dagli stranieri.



La trama del film del pittore e regista statunitense Julian Schnabel, segue due linee narrative parallele. Nel presente, al mercato nero di New York salta fuori il manoscritto originale della Divina Commedia. Il critico letterario Nick viene contattato per verificare che si tratti della copia autentica. Tuttavia a contattarlo non sono colleghi intellettuali, bensì persone legate alla mafia.



Davanti all’oggetto dal valore inestimabile, viene travolto da un impeto di coraggio e follia. Dunque, sfida la mafia e ruba il manoscritto. Per lui si spalancano le porte di un percorso che ricorda quello di Dante dall’inferno al paradiso. Ad accompagnarlo in questo cammino tortuoso c’è Giulietta, la sua Beatrice.

Nel passato, Dante è sposato con Gemma, ma il matrimonio è al capolinea. Si sente intrappolato e fugge in Sicilia. Una volta giunto sull’isola, crea la sua opera più grande e ripensa al suo amore perduto, Beatrice.

Butler e Isaac si godono il sole e le bellezze di Palermo prima di spostarsi a Roma e Firenze. Nel cast anche Jason Momoa e Gal Gadot, nel ruolo di Giulietta.

