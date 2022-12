musica

Palermo, Tananai presenta il nuovo album ''Rave, Eclissi''

A Palermo Tananai incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo album ''Rave, Eclissi'', uscito il 25 novembre.

Tananai incontra il pubblico e firma le copie del suo nuovo album "Rave, Eclissi", uscito il 25 novembre: lunedì (5 dicembre) alle 17,30 al bookstore Flaccovio Mondadori al San Lorenzo Mercato.

“Rave, eclissi è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni – ha detto Tananai - . C'è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell'ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c'è sempre il down, l'Eclissi, il mio lato più introspettivo. L'unica cosa che accomuna questi due aspetti di me è il mettermi sempre a nudo e mi sono ripromesso che lo avrei fatto con ogni aspetto della mia vita”.

Tananai è il nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, classe 1995 di Cologno Monzese; è autore, compositore e produttore tra i più attivi della scena indie milanese. Il nome d’arte è il soprannome che aveva da bambino quando era una "piccola peste". Fin da ragazzino Tananai si è dedicato alla produzione musicale: noto nella scena già come Not For Us (progetto elettronico con testi in inglese uscito qualche anno fa per Universal Music Italia), nel 2017 pubblica il suo primo album di musica elettronica intitolato To Discover and Forget. Ma è Sanremo a dargli la notorietà e l’abbraccio dei fan: chiamato da Amadeus all’Ariston, Tananai presenta “Sesso occasionale” e si classifica ultimo, ma riscontra un buon successo radiofonico ed entra nella top 10 FIMI. Tanto che i suoi concerti sono sold out e proprio Sesso Occasionale è Disco d’Oro e poi di platino. Nell'estate appena trascorsa, è primo nella classifica FIMI con La Dolce Vita di Fedez.

