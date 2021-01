matrimonio Pamela Anderson

Pamela Anderson si è sposata in segreto col suo bodyguard

Sesto matrimonio per Pamela Anderson.

Sesto matrimonio per Pamela Anderson. L'attrice, bagnina nella serie tivù Baywatch, ha sposato in segreto in Canada la sua guardia del corpo.

Si tratta di Dan Hayhurst. A rivelarlo lei stessa con un post su Instagram.

La Anderson ha anche rivelato che ha deciso di sposarsi nella proprietà che ha comprato 25 anni fa dai suoi nonni.

"Qui è dove si sono sposati i miei genitori - ha spiegato - e sono ancora assieme. E' come se il cerchio si fosse chiuso".

Infine l'attrice ha anche annunciato che quello del matrimonio sarà il suo ultimo post sui social media, che considera una perdita di tempo.

