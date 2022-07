matrimonio Turci-Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale dopo il matrimonio: ''Una marea di gioia e di affetto. Grazie''

Sorridenti e con il bicchiere del brindisi in mano sullo sfondo della Val d'Orcia: così le ritrae la foto che Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto per ringraziare e salutare tutti dai loro profili Instagram il giorno dopo del matrimonio a Montalcino.

Le due spose hanno condiviso sui rispettivi profili Instagram una foto in cui appaiono sorridenti e radiose, immerse nella natura al Castello di Velona, dove hanno festeggiato l’evento alla presenza di 25 invitati. Una giornata per pochi intimi, insomma, ma ricca di grandi emozioni. Lo conferma, semmai ce ne fosse bisogno, il romanticissimo video in cui la cantautrice dedica Tu si’ ‘na cosa grande alla neosposa.

