Papa Francesco all'Onu: ''No le guerre non sono giuste, solo la pace lo è''

Papa Francesco in un messaggio all'Onu: ''Stiamo attraversando un momento cruciale per l'umanità, stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi''.

"No le guerre non sono giuste, solo la pace è giusta, una pace stabile e duratura". Così il Papa in un messaggio all'Onu. "Stiamo attraversando un momento cruciale per l'umanità...i conflitti aumentano, stiamo vivendo una terza guerra mondiale a pezzi", torna a ripetere il Papa.

"Ci vuole più coraggio a favorire l'incontro che lo scontro, a negoziare più che a continuare le ostilità. Il Consiglio Onu appare a volte impotente e paralizzato, si adoperi per il bene dell'umanità. Ci sia ascolto per il grido dei bimbi vittime della guerra".

