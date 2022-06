Guerra Ucraina-Russia

Papa Francesco: ''Non abituiamoci alla guerra, non dimentichiamo il popolo dell'Ucraina martoriato''

''Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana'', ha detto Papa Francesco.

Pubblicata il: 15/06/2022

"Per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra, non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera, il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.

