Guerra Ucraina-Russia

Papa Francesco: ''Pace per l'Ucraina che soffre crudeltà da parte dei mercenari''

Papa Francesco torna a chiedere la pace per l'Ucraina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/11/2022 - 12:31:22 Letto 741 volte

Papa Francesco torna a chiedere la pace per l'Ucraina. "Rinnovo il mio invito alla preghiera per la martoriata Ucraina", afferma Bergoglio durante l'udienza generale. "Chiediamo al Signore la pace per questa gente così tribolata, e che soffre tanta crudeltà da parte dei mercenari che fanno la guerra".

Fonte: TGCOM24

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!