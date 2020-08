Esplosione a Beirut

Papa Francesco: ''Preghiamo per Libano e aiutiamolo''

Il Papa esorta a pregare per il Libano, dopo le esplosioni di ieri a Beirut.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/08/2020 - 14:30:47 Letto 376 volte

Durante l'udienza generale, il Papa esorta a pregare per il Libano, dopo le esplosioni di ieri a Beirut.

"Preghiamo per le vittime e per i loro familiari, e preghiamo per il Libano, perché con l'impegno di tutte le sue componenti sociali, politiche e religiose possa affrontare questo momento così tragico e doloroso, e con l'aiuto della comunità internazionale possa superare la grave crisi che sta attraversando", dice Francesco.

Ti potrebbe interessare? Esplosioni a Beirut, più di 100 morti e 4 mila feriti

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!