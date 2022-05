Parata militare a Mosca

Parata militare russa, Putin: ''La Nato non ha voluto ascoltarci''

''L'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi'', ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

"Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria. Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria". Così il presidente russo Vladimir Putin aprendo il suo discorso per la giornata della vittoria.

"La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci. L'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta".

"La morte di ogni soldato e ufficiale è una perdita irreparabile e il governo russo farà di tutto per aiutare le loro famiglie". Putin ha detto di aver firmato l'ordine di dare un'assistenza statale ai figli dei militari russi uccisi in Ucraina.

"Voglio che i veterani americani sappiano che siamo orgogliosi delle loro gesta", ha sottolineato Putin durante la parata, affermando che gli Usa hanno vietato di andare a Mosca a un gruppo di ex combattenti Usa della Seconda guerra mondiale.

"Gli Stati Uniti d'America, soprattutto dopo il crollo dell'Unione Sovietica, hanno iniziato a parlare della loro esclusività, umiliando così non solo il mondo intero, ma anche i suoi satelliti, che devono fingere di non accorgersi di nulla e ingoiare docilmente tutto".

"Non rinunceremo mai all'amore per la Patria, alla fede e ai valori tradizionali, al rispetto per tutti i popoli e le culture. E in Occidente, questi valori millenari, a quanto pare, hanno deciso di cancellarli. Tale degrado morale divenne la base per ciniche falsificazioni della storia della Seconda guerra mondiale, incitando alla russofobia, elogiando i traditori, deridendo la memoria delle loro vittime, cancellando il coraggio di coloro che vinsero, battendosi per la Vittoria", ha detto Putin.

