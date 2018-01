stipendi

Parità di stipendio tra uomo e donna: ecco dove

A partire dal primo gennaio, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/01/2018 - 19:57:31 Letto 383 volte

A partire dal primo gennaio, aziende e uffici pubblici con più di 25 impiegati devono dimostrare con una serie di documenti che le dipendenti sono pagate quanto i loro colleghi, altrimenti saranno puniti con un'ammenda. Ma non illudetevi purtroppo questo non avviene in Italia ma bensì in Islanda che è diventato il primo Paese a rendere obbligatoria per legge la parità di stipendio tra uomo e donna.

"È il momento giusto per fare qualcosa di radicale: i diritti umani sono diritti uguali per tutti", ha affermato il ministro dell'Uguaglianza e degli Affari sociali, Thorsteinn Viglundsson.

Già ad ottobre, migliaia di donne in tutto il Paese avevano abbandonato il posto di lavoro alla stessa ora per protestare contro la differenza di paga rispetto agli uomini.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!