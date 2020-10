musica

Paul McCartney pubblicherà a dicembre il suo nuovo lavoro da solista ''McCartney III''

Si intitola McCartney III il terzo album della trilogia di classici di Paul McCartney e sarà disponibile dall'11 dicembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/10/2020 - 10:43:29 Letto 395 volte

Si intitola McCartney III il terzo album della trilogia di classici di Paul McCartney e sarà disponibile dall'11 dicembre su etichetta Capitol Records. Il primo, McCartney, è stato pubblicato nel 1970; il secondo, McCartney II, nel 1980.

Paul ha detto: "Vivevo in isolamento nella mia fattoria con la mia famiglia e andavo ogni giorno nel mio studio. Dovevo fare un po' di lavoro su un po' di musica da film e questo si è trasformato nel brano d'apertura e poi, quando è stato fatto, ho pensato: cosa farò dopo? Avevo delle cose su cui avevo lavorato nel corso degli anni, ma a volte il tempo si esauriva e rimanevano a metà, così ho iniziato a pensare a quello che avevo. Ogni giorno iniziavo a registrare con lo strumento su cui avevo scritto la canzone e poi, gradualmente, stratificavo il tutto. Ho fatto musica per me stesso, cose che mi piaceva fare. Non avevo idea che il lavoro sarebbe diventato come un album".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!