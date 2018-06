parigi

Paura a Parigi, uomo armato prende in ostaggio alcune persone

Un uomo che si dice armato di una bomba ha preso due persone in ostaggio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/06/2018 - 17:47:02 Letto 378 volte

Un uomo che si dice armato di una bomba ha preso due persone in ostaggio nella sede di un'impresa nel centro di Parigi. La polizia è in forze sul posto, in rue des Petites Ecuries, nel decimo arrondissement.

Secondo fonti della polizia, citate da Le Figaro, i motivi del gesto non sono chiari. A quanto riferisce France Bleu Paris, l'uomo avrebbe chiesto di essere messo in contatto con l'ambasciata dell'Iran. Secondo i primi elementi, l'azione "non sarebbe" legata ad un'azione di natura terroristica”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!