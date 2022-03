Guerra Ucraina-Russia

Pentagono: ''Minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina''

Vladimir Putin potrebbe ricorrere alla minaccia nucleare se la guerra in Ucraina si trascina.

18/03/2022

E' l'ultima valutazione della Defense Intelligence Agency (Dia), l'agenzia d'intelligence del Pentagono. "Poiché questa guerra e le sue conseguenze diminuiscono lentamente la forza convenzionale della Russia, Mosca probabilmente farà progressivamente affidamento sul suo deterrente nucleare per proiettare forza sul suo pubblico domestico e all'estero", ha spiegato il tenente generale Scott Berrier, capo della Dia, in una audizione parlamentare, come riferisce Bloomberg.

