cinema

Per il New York Times, Sophia Loren tra le 20 migliori star del 2020

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2020 - 10:30:27 Letto 358 volte

Sophia Loren inclusa tra le 20 migliori star del 2020 del New York Times per l'interpretazione dell'ex prostituta Madame Rosa nel film "La vita davanti a sé" diretto dal figlio Carlo Ponti.

La Loren non è l'unica rappresentante del cinema italiano entrata nella top 20: in lista c'è anche Luca Marinelli per "Martin Eden" di Pietro Marcello.

Una menzione speciale è andata ai due teenager di "We Are Who We Are", la miniserie di Luca Guadagnino per Hbo: Jack Dylan Grazer (Fraser) e Jordan Kristine Seamón (Caitlin).

Fonte: Ansa

