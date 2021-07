Raffaella Carrà

Per Raffaella Carrà camera ardente in Campidoglio tra applausi e rose gialle

Raffaella Carrà è giunta in Campidoglio dopo un lungo corteo che ha attraversato Roma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/07/2021 - 09:10:13 Letto 504 volte

Raffaella Carrà è giunta in Campidoglio dopo un lungo corteo che ha attraversato Roma, un pellegrinaggio sui luoghi simbolo della sua carriera e della Rai: l'Auditorium del Foro Italico, la sede Rai di di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino all'arrivo in Campidoglio (Sala Protomoteca).

Arriva tra gli applausi ininterrotti della gente all'Auditorium Rai del Foro Italico, il carro funebre di Raffaella Carrà, a bordo del quale davanti accanto all'autista c'è Sergio Japino, che ha salutato commosso la folla. "Era la donna del sorriso, il suo modo di fare spettacolo sempre teso a portare emozione" ha detto durante la diretta del Tg1 Milly Carlucci in attesa davanti all'Auditorium. "C'è stata da parte sua la sua grande versatilità nell'adattarsi a un mondo che cambia dalle grandi mise di Colabucci Canzonissima - aggiunge Milly Carlucci - a Pronto Raffaella, con il quiz dei fagioli che ha appassionato l'Italia, fino alle interviste che a dimostrato di saper fare con grande mirabilia su rai3. Era un un personaggio a tutto tondo. Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, poi l'avevamo cercata per il Cantante mascherato, ma non avevamo avuto risposta, evidentemente stava già male". Da parte della gente che l'aspetta "c'è la gratitudine per una persona che abbiamo sentito di famiglia. Con lei c'è stata anche un'evoluzione del ruolo femminile in tv, è partita da soubrette ma oggi era direttore artistico". Raffaella, "ci guarda in questo momento e sorride" conclude Milly Carlucci, commentando l'accoglienza per l'artista e conduttrice.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!