Pesce assassino

Pesce si lancia fuori dall'acqua e uccide un pescatore. Il 56enne si trovava in barca con familiari e amici. Inutili i soccorsi

Un pescatore di 56 anni è morto la vigilia del Ferragosto, nelle acque al largo di Darwin, in Australia, dopo essere stato colpito al petto da un pesce di 18 kg mentre stava pescando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/08/2020 - 21:20:00 Letto 847 volte

Un pescatore di 56 anni è morto la vigilia del Ferragosto, nelle acque al largo di Darwin, in Australia, dopo essere stato colpito al petto da un pesce di 18 kg mentre stava pescando.

L'uomo, riferisce il portale ABC News, si trovava a bordo dell'imbarcazione con alcuni familiari e amici quando il pesce, si è lanciato fuori dall'acqua colpendolo. L'equipaggio della barca ha subito raggiunto la baia di Cullen in cerca di soccorso. I paramedici presenti hanno tentato di rianimare lo sventurato con il massaggio cardiaco, ma senza riuscirci. La polizia locale ha confermato l'accaduto, parlando di un incidente «assurdo» senza addentrarsi in ulteriori dettagli per rispetto dei familiari e degli amici, tutti «estremamente scossi» dal dramma avvenuto sotto i loro occhi.

Non è la prima volta che accadono incidenti del genere. Nel 2018, il collo di una donna è stato squarciato quando uno sgombro si è lanciato dall'acqua a 45 chilometri da Darwin. Secondo quanto riferito, lo sgombro di 10 chilogrammi e lungo un metro è saltato più di un metro e mezzo nell'aria prima di ferire gravemente al collo la donna su una barca da pesca. La donna è sopravvissuta ma è rimasta reduce con una profonda cicatrice al collo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!