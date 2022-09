gas russia

Peskov sul blocco del gasdotto Nord Stream: ''Colpa dei politici europei''

''Questi politici stanno facendo morire i loro cittadini di ictus quando vedono le bollette elettriche'', ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov è tornato ad accusare oggi i politici europei dell'arresto del gasdotto Nord Stream. Lo riporta Interfax.

"Se gli europei adottano in modo assolutamente assurdo una decisione in base alla quale rinunciano al servizio di manutenzione per le loro apparecchiature, o per essere più precisi, per le apparecchiature di Gazprom su cui devono eseguire la manutenzione tecnica da contratto, non è colpa di Gazprom, ma proprio di quei politici che hanno adottato le decisioni sulle sanzioni", ha detto Peskov in un'intervista.

"Questi politici stanno facendo morire i loro cittadini di ictus quando vedono le bollette elettriche", ha aggiunto Peskov. "E ora, quando fuori farà freddo, la situazione peggiorerà ulteriormente", ha sottolineato.

