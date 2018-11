PETRALIA SOPRANA

Petralia Soprana (Pa). Un viaggio nell’Italia dei borghi con lo storico dell’arte Philippe Daverio *VIDEO*

IL BORGO DEI BORGHI, 'La grande sfida' IL 17 NOVEMBRE IN PRIMA SERATA SU RAI3.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/11/2018 - 14:09:17 Letto 509 volte

Sessanta borghi, venti per ciascuna regione, tre eliminatorie e una grande gara finale dove una giuria di esperti eleggerà il Borgo più bello d’Italia 2018. Il “Il Borgo dei Borghi”, il nuovo programma di Rai 3 in onda il sabato alle 21.40, è un viaggio straordinario nel Paese dei piccoli centri, da nord a sud passando per il cuore d’Italia e le sue isole che Camila Raznovich compie assieme allo storico dell’arte Philippe Daverio.

Nella puntata del 17 novembre ci sarà il Borgo di Petralia Soprana che sorge sulla costa nord-occidentale della Sicilia, in provincia di Palermo, ed è il comune posto più in alto nel Parco delle Madonie. Nel IX secolo è dominata dagli arabi Aghlabidi ma è Ruggero di Altavilla, dal 1062, a darle l'aspetto fortificato attuale. La devozione dei cittadini riposa nella Chiesa Madre, che contiene un crocifisso di Frate Umile da Petralia e dipinti dello Zoppo di Gangi. Nella Chiesa di Santa Maria di Loreto, un'antica fortezza sul belvedere, trasformata dai carmelitani e ristrutturata nel 1750, spiccano gli stucchi dei fratelli Serpotta. Per celebrare S. Giuseppe ancora oggi si cucina la pasta con i legumi e si innalzano altari casalinghi con il pane.

E’ possibile votare il borgo nel sito www.rai.it/borgodeiborghi fino al 22 novembre 2018.

IL BORGO DEI BORGHI

Un programma di Caterina Manganella e Gian Maria Tavanti Regia di Matilde d’Errico e Andrea Dorigo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!