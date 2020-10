televisione

Piero Angela, su Rai Storia inaugura ''Domenica con''

Piero Angela ha scelto il rapporto tra scienza e storia come filo conduttore per inaugurare la nuova stagione di ''Domenica Con''.

04/10/2020

"Se mi guardo indietro, posso dire che ho fatto tutto quello che c'era da fare. Mi riconosco un unico merito: non ho mai perso i treni. Ogni volta che c'era una sfida, stimolato dalla curiosità mi sono messo a studiare, anche di notte, per cercare di capire. La più bella soddisfazione? Il piacere della scoperta". Alle spalle decine di trasmissioni tv e 38 libri, Piero Angela, 92 anni il prossimo 22 dicembre, non ha perso il gusto di imparare, raccontare, incuriosire e far crescere generazioni di spettatori. Nella sua lunghissima carriera si è divertito a 'surfare' tra i globuli rossi ingranditi in 3D, guidare il pubblico tra i segreti del cosmo, perfino apparire sotto forma di ologramma a un dibattito all'ultima edizione del Tempo delle donne. E ora ha scelto il rapporto tra scienza e storia come filo conduttore per inaugurare la nuova stagione di "Domenica Con", il programma firmato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana, in onda da domenica 4 ottobre su Rai Storia. "Apprezzo molto il lavoro di Rai Storia: se raccontata bene, la storia è piena di spunti e di insegnamenti", sottolinea Piero Angela. "Abbiamo centrato il discorso sulla scienza, che del resto alla storia è strettamente correlata: l'una cambia l'altra, continuamente".

Tra i protagonisti quattro inventori e scienziati italiani: Leonardo Da Vinci e Galileo Ferraris raccontati da due documentari; e Antonio Meucci e Guglielmo Marconi che rivivono in due sceneggiati Rai firmati Sandro Bolchi. "Leonardo era il genio che tutti conosciamo - spiega Angela - ma le sue invenzioni erano irrealizzabili, perché mancava l'energia, anch'essa un'invenzione umana. Meucci e Marconi, poi, sono stati due pionieri, due grandi italiani, dalle storie simili eppure diverse: il primo è stato un inventore sfortunato, il secondo un imprenditore fortunato".

"Meucci lavorava al teatro della Pergola di Firenze e aveva inventato una sorta di telefono, fatto con un tubo, che permetteva di comunicare tra coloro che erano dietro le quinte e gli operai che manovravano le scenografie. Quel tubo c'è ancora. E nella sua casetta di Staten Island, a poca distanza da Manhattan, si trovano anche cimeli di Garibaldi, che fu suo ospite. Insieme producevano candele tricolore per raccogliere soldi per la causa dell'indipendenza".

Dal 6 ottobre sarà poi disponibile su RaiPlay la nuova stagione di Superquark+: gli argomenti spazieranno dai capelli ai cibi del futuro, dalle nuove frontiere del Dna alla vita sulla Luna, ma anche all'aria verticale e all'Universo sconosciuto. "Abbiamo realizzato altre dieci puntate di 15 minuti, sui temi più diversi, come un'enciclopedia a portata di click", conclude l'enciclopedia vivente Piero Angela.

