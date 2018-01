voli

Pilota ubriaco: assistenti di volo chiamano la polizia

La scena alla quale hanno dovuto assistere gli allibiti passeggeri è stata degna di un film.

Pubblicata il: 21/01/2018

La scena alla quale hanno dovuto assistere gli allibiti passeggeri è stata degna di un film. Poliziotti armati che trascinano via in manette dalla cabina di pilotaggio il comandante dell'aereo, sospettato di avere alzato troppo il gomito. È accaduto sulla pista dell'aeroporto londinese di Gatwick, a bordo di un volo della British Airways. A chiamare la polizia, il personale di volo, dopo che il comandante, secondo quanto riportano i media britannici, era apparso ubriaco.

Il Boeing 777, con a bordo 300 passeggeri, sarebbe dovuto decollare ieri alle 20.20 (ora locale) per un volo di 11 ore per le Mauritius. Il volo è rimasto sulla pista fino alle 23, quando la compagnia aerea ha trovato un sostituto per il pilota arrestato, che è risultato essere un 49enne di Harmondsworth, a ovest di Londra.

Un portavoce della British Airways ha riferito che la compagnia sta affrontando la questione con la massima severità e sta assistendo la polizia nell'inchiesta che è stata aperta. "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la nostra principale priorità", ha detto.

