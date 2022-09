musica

Pinguini Tattici Nucleari, uscito il nuovo singolo ''Ricordi''

Mentre l'onda lunga di ''Giovani Wannabe'' non si è ancora spenta, il gruppo pubblica il nuovo singolo ''Ricordi''.

Pubblicata il: 24/09/2022 - 12:49:19

I Pinguini Tattici Nucleari non si fermano. Mentre l'onda lunga di "Giovani Wannabe" non si è ancora spenta, il gruppo pubblica il nuovo singolo "Ricordi". Una canzone d'amore e di speranza, di un passato che si perde a ogni sorgere del sole, di un amore che non cede al buio e si rinnova ogni giorno nei piccoli gesti, nel desiderio di un futuro luminoso e privo di zone d'ombra.

"'Ricordi' è una canzone a più strati - racconta Riccardo Zanotti, leader del gruppo -. A un primo ascolto può sembrare una semplice canzone d’amore, ma in realtà è una storia di speranza e sofferenza".





