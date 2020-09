Pippo Baudo

Pippo Baudo rivela la sua fede e il suo amore verso la Vergine Maria

Di Pippo Baudo, 84 anni, non si conosceva un aspetto: la sua fede e il suo amore verso la Vergine Maria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/09/2020 - 14:00:25 Letto 337 volte

Di Pippo Baudo, 84 anni, non si conosceva un aspetto: la sua fede e il suo amore verso la Vergine Maria. "La mia famiglia ha sempre avuto una grande fedeltà verso la Madonna, siamo tutti devoti alla Signora Celeste. Con la Madonna ha un rapporto di amore e di rispetto. Maria è la Madre della Chiesa con la stessa affettuosità che hanno le madri verso i figli. Sono stato nei luoghi in cui ha vissuto: a Betlemme, a Nazareth. A Gerusalemme mi ha impressionato la tomba di Cristo suo figlio: lì ho percepito tutto il suo dolore terreno di madre". Lo rivela Pippo Baudo in un'intervista a Maria con te, il settimanale di devozione mariana pubblicato dal Gruppo Editoriale San Paolo, sul numero in vendita da domani.

Il conduttore parla anche delle visite ai santuari: "Con grandissima devozione, mi sono recato più volte a Loreto. Il santuario mariano al quale sono particolarmente legato è quello della Madonna delle Lacrime di Siracusa, non lontano dal mio paese. Avevo 17 anni quando si sparse la voce che da un'immagine sacra di Maria sgorgavano le sue lacrime. Tutti fieri di un prodigio così importante vicino a casa nostra, con la mia famiglia partimmo da Militello per assistere al miracolo".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!