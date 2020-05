Coronavirus

Pompeo: ''Il virus è uscito da un laboratorio cinese''

''Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan'', ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/05/2020 - 17:50:52 Letto 347 volte

"Ci sono numerose prove sul fatto che il coronavirus arrivi dal laboratorio di virologia di Wuhan". Lo ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo in un'intervista alla Abc. E ancora: "La Cina ha fatto tutto quello che ha potuto per tenere il mondo all'oscuro sul coronavirus".

Pompeo non ha voluto specificare se la fuoriscita del virus sarebbe avvenuta per caso o di proposito. Si tratta dell'ultima serie di accuse in questo senso partite da Washington nei confronti di Pechino: proprio per la supposta dipendenza dalla Cina nella crisi, gli Usa avevano nelle settimane passate tagliato i fondi all'Organizzazione mondiale per la sanità (Oms).

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!