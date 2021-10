Premio Nobel Pace 2021

Premio Nobel per la Pace 2021 a Maria Ressa e Dmitry Muratov

Il premio assegnato ai due giornalisti per gli sforzi nella tutela della libertà di espressione.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2021 - 11:28:59 Letto 412 volte

Il Premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato ai due giornalisti Maria Ressa e Dmitry Muratov. Lo ha annunciato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel.

Ressa e Muratov sono stati insigniti del Premio Nobel per i loro sforzi per salvaguardare la libertà di espressione, che è una precondizione per la democrazia e una pace duratura, spiega il Comitato sul suo account ufficiale di Twitter.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!