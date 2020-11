Premio Oscar, Italia candida Notturno di Rosi alla nomination per il miglior film straniero

Premio Oscar

Notturno di Gianfranco Rosi è il film che l'Italia ha designato per la corsa alla nomination all'Oscar per il miglior film straniero.

Notturno di Gianfranco Rosi è il film che l'Italia ha designato per la corsa alla nomination all'Oscar per il miglior film straniero. La Commissione di selezione, istituita dall'ANICA lo scorso luglio su incarico dell'"Academy of Motion Picture Arts and Sciences", riunita davanti a un notaio e composta da Nicola Borrelli, Simone Gattoni, Paolo Genovese, Carlo Poggioli, Cristina Priarone, Gloria Satta, Baba Richerme ha votato Notturno di Gianfranco Rosi quale film che rappresenterà l'Italia alla 93ma edizione degli Academy Awards nella selezione per la categoria "International Feature Film Award".

Notturno concorrerà per la shortlist che includerà i dieci film internazionali selezionati dall'Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. L'annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 15 marzo 2021 mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021.

Fonte: Ansa

