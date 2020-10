Premio speciale di Satira politica alla carriera a Christian De Sica ed Enrico Vanzina

Premio Satira politica

Premio speciale di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) alla carriera a Christian De Sica e al regista Enrico Vanzina.

Premio speciale di Satira politica di Forte dei Marmi (Lucca) alla carriera a Christian De Sica e al regista Enrico Vanzina, che lo hanno ritirato alla Capannina di Franceschi.

"Il cinema dei Vanzina e la maschera di De Sica - hanno spiegato i promotori - raccontano gli anni '80 e la nascita del clima culturale del berlusconismo più utilmente di tanta sociologia".

Christian De Sica è stato uno dei protagonisti del film cult 'Sapore di Mare', girato in Versilia nel 1983. L''attore si è detto "contento di essere alla Capannina perché - ha spiegato - sono tornato indietro col tempo. Devo molto al film 'Sapore di mare', ero giovane, è stato il lancio della mia carriera grazie a Carlo e Enrico Vanzina che mi hanno voluto. C'era però - ha rivelato - chi era contrario alla mia presenza e anche a quella di Virna Lisi, pensate.. Poi il film ha avuto il successo che tutti sappiamo".

Questi i vincitori: premio per il giornalismo a Teresa Ciabatti, per la grafica a Andrea Bozzo, per la stand up comedy a Michela Giraud, per la tv al programma 'Battute' di Rai2, per il miglior personaggio a Andrea Pennacchi per Poiana, per il web l'inesistente Comune di Bugliano. Il Premio per la canzone a 'Immigrato' di Checco Zalone, per il libro a Rocco Tanica.

