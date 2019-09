Emma Marrone

Problemi di salute per Emma Marrone, deve fermarsi per un pò

''Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute'', con queste parole Emma Marrone ha annunciato una pausa sul suo profilo Instagram.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 20/09/2019 - 15:51:59 Letto 379 volte

"Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili". Con queste parole Emma Marrone ha annunciato una pausa sul suo profilo Instagram accompagnando il messaggio con una frase di John Lennon: "La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani". Un post che in meno di due ore ha superato 60mila like e l'hashtag #ForzaEmma è balzato in testa ai trend di Twitter.



La cantante, 35 anni, che già in passato aveva avuto affrontare un tumore alle ovaie per cui è stata operata due volte, come lei stessa ha raccontato in diverse occasioni, ha aggiunto: "Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di RadioItalia che ringrazio per l'immediata comprensione".

