Dopo la corsia del supermercato senza plastica, l’Olanda trova una soluzione innovativa nella lotta contro sprechi e inquinamento con il progetto ''Lo spreco è delizioso''.

L’inquinamento è un problema mondiale che dovrebbe essere affrontato urgentemente poiché i cambiamenti climatici continuano a minacciare il futuro del nostro pianeta.

Secondo lo studio del Potsdam Istitute for ClimateImpact for Research pubblicato sulla rivista Envirnmental science & technology, ridurre lo spreco alimentare in tutto il mondo contribuirebbe a limitare le emissioni dannose oltre che permettere una redistribuzione del cibo più equa. Entro il 2050, gestendo in modo migliore l’uso e la distribuzione degli alimenti, si potrebbe tagliare circa il 14 per cento dei gas provenienti dall’agricoltura. Nasce così in Olanda il progetto innovativo dal titolo “Lo spreco è delizioso”: birra da pane raffermo, zuppe da verdure che nessuno comprerebbe, sidro di mele imperfette e saponi da bucce d’arancia pronte a essere buttate nella spazzatura vengono riutilizzate, realizzando così un supermercato olandese in collaborazione con l’Università di Wageningen.

“Le vendite registrate nella prima settimana sono state più alte del previsto - ha dichiarato George Verberne, che gestisce la filiale di Wageningen del supermercato Jumbo, una delle più grandi catene di supermarket olandesi. - Abbiamo venduto circa 700 articoli in una settimana, il doppio di quello che vendiamo con i prodotti biologici. Sono orgoglioso e molto felice di essere uno tra i primi a realizzare questo progetto”.

Con questo metodo di riutilizzo degli scarti alimentari, il governo olandese punta a dimezzare la quantità di cibo sprecato e diventare il primo paese europeo a raggiungere questo obiettivo entro il 2030. Secondo la FAO, l’organizzazione che si occupa di cibi e agricoltura per conto delle Nazioni Unite, un terzo di tutto il cibo prodotto nel mondo, del valore di quasi un trilione di dollari, viene buttato ogni anno. La situazione diventa ancor più critica se si pensa al prossimo futuro. Si prevede, infatti, che la quantità di cibo sprecata aumenterà drasticamente, se, come sembra, Cina e India si abitueranno a consumare la stessa quantità di carne degli occidentali. Secondo i ricercatori, i paesi più ricchi del pianeta utilizzano più cibo di quanto sarebbe salutare fare o tendono a sprecarlo, soprattutto nel consumo domestico. Nei paesi più poveri, invece, lo spreco alimentare è causato da infrastrutture e servizi non all’altezza nelle filiere di conservazione del cibo. Lo studio prevede che entro il 2050 le emissioni di Co2 legate a questi sprechi potrebbero diventare tra gli 1,9 e i 2,5 miliardi di tonnellate.

La ricerca del Potsdam Institute for Climate Impact Research evidenzia come il 14 per cento delle emissioni agricole globali nel 2050 potrebbero essere evitate semplicemente con una migliore gestione e distribuzione del cibo. Una suddivisione ottimale degli alimenti avrebbe un impatto non solo ambientale ma contribuirebbe a ridurre la fame nelle aree più povere del pianeta senza dover aumentare la produzione. Cambiare le abitudini alimentari individuali e prodigarsi per una più equa distribuzione del cibo nel mondo, potrebbero davvero essere le chiavi per arginare i cambiamenti climatici.

