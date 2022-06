Prossimamente in uscita ''Serpe'', il nuovo singolo di Eterea

musica

Presto, in distribuzione su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Eterea, intitolato ''Serpe''.

Presto, in distribuzione su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Eterea, intitolato "Serpe", prodotto da Beppe Stanco e Andrea Monteforte, nomi autorevoli e prestigiosi che ne sanciscono la qualità artistica.

Eterea, nome d'arte di Federica Corsi, nata e cresciuta nella periferia romana, nutre da sempre una sconfinata passione per l'arte e la letteratura ed, in particolare, per la musica, che ritiene essere molto simile ad un processo catartico, in quanto in grado di far emergere quelle sensazioni che le parole, da sole, non sono in grado di evocare.

E', altresì, convinta che non vi sia nulla di più puro dell’arte, la cui forma più elevata è la musica.

Già all’età di 10 anni si cimenta con la stesura delle sue prime canzoni.

A 11 anni il padre la iscrive ad un corso di chitarra, a cui partecipa utilizzando la chitarra avuta in dono dal nonno.

A 13 anni, come voce solista, entra a far parte di una band, che, dopo qualche anno, si scioglie.

Eterea, facendo tesoro delle esperienze musicali maturate in età molto giovane, continua a comporre, ritenendo la musica un valore prezioso, al quale uniformare la sua vita.

Durante gli anni del liceo si dedica, con grande impegno, allo studio e alla lettura, trasferendo, quasi d'istinto, ciò che apprende nelle canzoni che, ad Anzio, scrive nella sua cameretta.

Nel corso degli studi universitari, dà corso ad una copiosa produzione di testi e musiche, frutto di esperienze personali, che hanno determinato una sua maggior maturità musicale.

Nel 2019 inizia un percorso artistico indipendente, che la vede, nel novembre 2020, autrice del primo singolo, intitolato “Interiore”, interamente autoprodotto, con video attoriale annesso, a cui segue il secondo singolo intitolato “Via”.

Nel 2021 produce il suo primo Ep “Fragmenta”, contenente sei brani: Sami, Antiproiettile, Cielo, Riverberi Stanchi, Spezia e Ti chiamo.

Nello stesso anno escono anche i singoli "Toy" e "George". Nel 2022 esce "Atomi".

Attualmente Eterea, dal carattere allegro, è una ragazza dotata di grande vitalità artistica, di una personalità molto forte e di una notevole audacia creativa, che fanno di lei un' artista decisa ed intraprendente, la quale sceglie quale musica scrivere ed il modo in cui farla ascoltare.

Recentemente ha firmato un contratto discografico con la “Beat Sound”, etichetta discografica milanese, che crede molto nel suo progetto artistico.

