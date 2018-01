facebook

Pubblica proposta di matrimonio su Fb, si sposa dopo 6 giorni

13/01/2018

Da tempo Facebook svolge il ruolo di sito di incontri e in tanti sembrano voler approfittare della cosa. Come ha fatto Chidimma Amedu, un 30enne nigeriano che con un post su Facebook ha cambiato la sua vita. Lo scorso 30 dicembre Chidimma ha postato una proposta di matrimonio concedendo alle aspiranti spose soltanto 24 ore per rispondere. "Ho l'età giusta, sono pronto a sposarmi e non voglio perdere tempo", era scritto nel bizzarro messaggio.

E ancora "inviatemi le vostre 'domande'", continuava con un linguaggio più adatto ad un colloquio di lavoro che ad un incontro romantico. "La più qualificata diventerà mia moglie il 6 gennaio 2018. Buona fortuna", concludeva Chidimma con tanto di data a dimostrazione della serietà delle sue intenzioni.

Incuriosita dal post Sophy Ijeoma, nigeriana come Chidimma ma di un città a 500 km di distanza dalla sua, ha deciso di rispondergli. Inizialmente per gioco, ha raccontato alla Bbc. "E' stato amore a prima vista", ha confessato Sophy. Come da post, il 6 gennaio si sono sposati, naturalmente documentando il lieto evento su Facebook.

