Putin a guardie di frontiera: ''Lottiamo per il diritto di essere noi stessi, proteggete sovranità con ogni mezzo''

''Per noi ora è il momento dell'autodeterminazione, la lotta per il diritto di essere noi stessi'', ha detto il presidente russo Vladimir Putin alle guardie di frontiera.

"Per noi ora è il momento dell'autodeterminazione, la lotta per il diritto di essere noi stessi". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin alle guardie di frontiera, sottolineando che la Russia "non ha bisogno di standard, crudelmente imposti dall'esterno, che sopprimono qualsiasi identità".

