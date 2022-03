Guerra Ucraina-Russia

Putin all'Europa: ''Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas''

Pubblicata il: 23/03/2022

La Russia non accetterà più pagamenti in dollari ed euro per il suo gas consegnato in Europa, ma accetterà solo rubli.

Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. La misura, viene spiegato, riguarderà solamente i paesi "ostili". "E - ha detto Putin - deve essere attuata il prima possibile". "La Russia continuerà a fornire gas naturale in base ai volumi, ai prezzi e ai principi di tariffazione fissati nei contratti conclusi in precedenza", ha aggiunto.

